Smart Ticket. Каким будет единый билет на все виды транспорта: детали

Министерство инфраструктуры решило разработать единый электронный билет, который позволит ездить на любом виде транспорта

В министерстве инфраструктуры разрабатывают единый билет, по которому можно будет ездить на всех видах транспорта - от маршруток до самолетов, сообщает пресс-служба ведомства. Проект называется Smart Ticket, его цель - упростить покупку различных билетов для пассажиров.

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В министерстве отмечают, что уже сейчас к проекту может присоединиться любая компания, которая реализует билеты в формате онлайн. Коммунальные транспортные предприятия смогут использовать для этих целей государственную платформу. После присоединения базы данных перевозчика интегрируются с транспортным порталом электронных услуг Минифраструктуры, образуя единую сеть, поясняют в ведомстве.

Основная идея Smart Ticket состоит в том, чтобы каждый украинец мог купить единый билет на все виды транспорта, воспользовавшись электронным порталом услуг e-transport.gov.ua. По прогнозам, первая версия такого билета должна появиться в ближайшие месяцы.

По словам генерального директора одного из директоратов министерства Фарида Сафарова, пассажир сможет за одну транзакцию купить, например, билет на самолет Одесса - Киев и билет на бориспольский экспресс. Единый билет будет высылаться по электронной почте, а при регистрации нужно будет сканировать его QR-код.

Постепенно такой единый билет будет распространяться и на пригородное железнодорожное сообщение. По задумке создателей, в конечном итоге сервис Smart Ticket будет работать таким образом, что пассажиру нужно будет вбить начальную и конечную точку поездки, а оптимальный маршрут и билеты для него подберет сама программа.

Пока портал e-transport.gov.ua работает в тестовом режиме, но уже сейчас предлагает целый ряд услуг и сервисов. На нем можно получить разрешение на перевозки, расширить или сузить лицензию, воспользоваться сервисами для моряков или посмотреть информацию о состоянии ремонта дорог при помощи чат-бота e-transport.

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17 июня на сайте КГГА рассказали, что в приложении Kyiv Smart City появилась опция покупки проездного билета.

30 июня пресс-служба КГГА сообщила, что в столице могут отложить внедрение е-билета на полгода.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору"

Дарья Мостовая

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