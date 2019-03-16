Соотношение госдолга Украины к ВВП снизилось на 11% - Маркарова

Соотношение уровня государственного и гарантированного государством долга к ВВП Украины в 2018 году составило 60,9%, что почти на 11% меньше чем в 2017 году, сообщат Украинформ со ссылкой на министра финансов Оксану Маркарову.

"Состояние государственного и гарантированного государством долга за 2018: имеем цифру 60,9% к ВВП", - сказала Маркарова во время отчета о выполнении государственного бюджета за 2018-й.

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По ее словам, в соответствии со стратегией Минфина через два года эта цифра должна быть меньше 50%.

По данным Минфина, в 2017 году соотношение уровня государственного и гарантированного государством долга к ВВП Украины составило 71,8%.

По информации министерства, в январе 2019 года государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины сократился на $70 млн (0,09%) по сравнению с декабрем 2018-го – до $78,25 млрд.

В бюджете на 2019 год запланированы платежи по погашению и обслуживанию госдолга в сумме 417 млрд грн.

Наиболее существенные платежи по обслуживанию внешнего долга предусматриваются в марте и в сентябре - по $500 млн по евробондам, которые были выпущены в результате реструктуризации в 2015 году.

По данным Госстата, в четвертом квартале 2018 года рост ВВП Украины ускорился до 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины по итогам 2018 года - с 3,5% до 3,3%.