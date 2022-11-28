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Совет ЕС приравнял обход санкций против России к криминальному преступлению

Цей матеріал також доступний українською
28.11.2022, 12:44
Совет ЕС приравнял обход санкций против России к криминальному преступлению - Фото
Фото: depositphotos.com

Совет ЕС единогласно принял решение добавить обход санкций против России в список криминальных преступлений. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.   

"ЕС ввел беспрецедентное количество санкций, нацеленных на российскую экономику. Чтобы добиться успеха, их реализация требует совместных усилий, и сегодняшнее решение является важнейшим инструментом, обеспечивающим прекращение любых попыток обойти эти меры", — прокомментировал министр юстиции Чехии Павел Блажек. 

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В Совете ЕС указывают, что государства-члены имеют разные определения того, что представляет собой нарушение санкций и какие меры наказания должны применяться в случае нарушения.

Это может привести к различной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяя лицам, находящимся под санкциями, продолжать получать доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых действуют меры ЕС. 

Включение нарушения санкций в список криминальных преступлений является первым из двух шагов, направленных на обеспечение одинаковой степени применения санкций на всей территории ЕС и предотвращение попыток обойти или нарушить меры ЕС. 

После принятия этого решения Европейская комиссия представит предложение по директиве, содержащей минимальные правила по определению уголовных преступлений и наказаний за нарушение санкций ЕС. Затем этот проект директивы должен быть принят Советом ЕС и Европейским парламентом. 

Еще в мае Европейская комиссия представила предложение о расширении списка криминальных преступлений, включив в него нарушение санкций, принятых ЕС. 

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Роман Бриль
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