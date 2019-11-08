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Совет НБУ не смог выбрать главу

Совет НБУ не смог выбрать главу
08.11.2019, 10:34

Голоса членов совета разделились 4 на 4

Внеочередное заседание совета Национального банка Украины, созванное главой НБУ Яковом Смолием на 7 ноября, не состоялось. Об этом Интерфакс-Украина сообщил источник в Нацбанке.

"Не смогли выбрать председательствующего: голоса распределились 4 на 4", - сказал собеседник агентства.

На заседании 22 октября  совет НБУ в связи с окончанием 26 октября полномочий главы совета Богдана Данилишина проголосовал за продление его полномочий на срок до очередных выборов. По мнению Данилишина, такое решение было принято. Однако другие члены совета считают иначе, указывая, что "за" проголосовало лишь четыре члена совета из восьми присутствующих, а для принятия решения необходимо большинство.

До избрания полномочного главы совета его обязанности мог бы исполнять заместитель, однако после перехода Тимофея Милованова на работу в Кабинет министров эта должность пока вакантна. На это место финансовый комитет Верховной Рады уже отобрал кандидатуру главного эксперта секретариата совета НБУ Виталия Шапрана (девятое место совете по квоте парламента). Его кандидатуру должен утвердить парламент.

Нацбанк, не дожидаясь этого голосования в Раде, инициировал внеочередное собрание совета, чтобы утвердить до 15 ноября смету, необходимую для утверждения госбюджета на 2020 год.

"Совет НБУ. 4: 4 или 4 ≠ 4 или 4 №4? Теория оптимальных коалиций допускает неожиданные варианты решения предполагаемых конфликтов между спонтанными альянсами. Но если альянсы не спонтанны, а спроектированы для более сложной игры в чьих-то пасьянсах, возникает вопрос о контролируемости отдельных составляющих альянса",- написал в Facebook член совета Виктор Козюк.

Напомним, что впервые Данилишин был избран председателем Совет Нацбанка 25 октября 2016 года.

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