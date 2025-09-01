Советник Трампа: отмена пошлин в Верховном суде может стать "концом США"
Решение апелляционного суда относительно незаконности большинства пошлин, введенных Дональдом Трампом, якобы может поставить под угрозу существование США, заявил в воскресенье советник Белого дома Питер Наварро.
"Если мы проиграем дело, президент Трамп прав: это будет конец Соединенных Штатов", – сказал он в эфире Fox News.
В пятницу, 29 августа, федеральный апелляционный суд поддержал решение низшей инстанции, признав незаконными пошлины Трампа, введенные на основе Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).
Трамп тут же отреагировал, предупредив, что это решение может "буквально уничтожить Соединенные Штаты", и заявил о намерении обжаловать его в Верховном суде. У него есть на это время до 14 октября.
Наварро сказал, что настроен очень оптимистично относительно аргументов администрации в Верховном суде.
"Очень сильное особое мнение судей предоставляет четкую дорожную карту для Верховного суда. Мы настроены оптимистично", – сказал он.
Как пишет Axios, пошлины за короткий срок стали мощным источником поступлений в бюджет США – только в августе они принесли около $31 млрд, или более 8% всех денежных поступлений Министерства финансов США за месяц.
Если решение суда останется в силе, оно "обнулит" 71% доходов от таможенной политики Трампа, сократив поступления в бюджет на $2 трлн в период до 2034 года, по оценкам некоммерческой организации "Комитет за ответственный федеральный бюджет".
- Повышенные американские пошлины, введенные администрацией Трампа, вступили в силу 7 августа. Они будут касаться десятков стран мира, также и Европейского Союза.
- Импорт в Соединенные Штаты из других стран, в том числе и Украины, будет подлежать базовой пошлине в 10%, а общая средняя эффективная тарифная ставка вырастет до более 17%. Это самый высокий показатель с 1935 года, времен Великой депрессии.
