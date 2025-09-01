Советник Трампа: отмена пошлин в Верховном суде может стать "концом США"

Питер Наварро (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Решение апелляционного суда относительно незаконности большинства пошлин, введенных Дональдом Трампом, якобы может поставить под угрозу существование США, заявил в воскресенье советник Белого дома Питер Наварро.

"Если мы проиграем дело, президент Трамп прав: это будет конец Соединенных Штатов", – сказал он в эфире Fox News.

В пятницу, 29 августа, федеральный апелляционный суд поддержал решение низшей инстанции, признав незаконными пошлины Трампа, введенные на основе Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Трамп тут же отреагировал, предупредив, что это решение может "буквально уничтожить Соединенные Штаты", и заявил о намерении обжаловать его в Верховном суде. У него есть на это время до 14 октября.

Наварро сказал, что настроен очень оптимистично относительно аргументов администрации в Верховном суде.

"Очень сильное особое мнение судей предоставляет четкую дорожную карту для Верховного суда. Мы настроены оптимистично", – сказал он.

Как пишет Axios, пошлины за короткий срок стали мощным источником поступлений в бюджет США – только в августе они принесли около $31 млрд, или более 8% всех денежных поступлений Министерства финансов США за месяц.

Если решение суда останется в силе, оно "обнулит" 71% доходов от таможенной политики Трампа, сократив поступления в бюджет на $2 трлн в период до 2034 года, по оценкам некоммерческой организации "Комитет за ответственный федеральный бюджет".