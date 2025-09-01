Радник Трампа: скасування мит у Верховному суді може стати "кінцем США"

Пітер Наварро (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Рішення апеляційного суду щодо незаконності більшості мит, запроваджених Дональдом Трампом, нібито може поставити під загрозу існування США, заявив у неділю радник Білого дому Пітер Наварро.

"Якщо ми програємо справу, президент Трамп має рацію: це буде кінець Сполучених Штатів", – сказав він в ефірі Fox News.

У п'ятницю, 29 серпня, федеральний апеляційний суд підтримав рішення нижчої інстанції, визнавши незаконними мита Трампа, запроваджені на основі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).

Трамп одразу відреагував, попередивши, що це рішення може "буквально знищити Сполучені Штати", і заявив про намір оскаржити його у Верховному суді. У нього є на це час до 14 жовтня.

Наварро сказав, що налаштований дуже оптимістично щодо аргументів адміністрації у Верховному суді.

"Дуже сильна окрема думка суддів надає чітку дорожню карту для Верховного суду. Ми налаштовані оптимістично", – сказав він.

Як пише Axios, мита за короткий строк стали потужним джерелом надходжень до бюджету США – лише у серпні вони принесли близько $31 млрд, або понад 8% усіх грошових надходжень Міністерства фінансів США за місяць.

Якщо рішення суду залишиться в силі, воно "обнулить" 71% доходів від митної політики Трампа, скоротивши надходження до бюджету на $2 трлн у період до 2034 року, за оцінкою громадської організації "Комітет за відповідальний федеральний бюджет".