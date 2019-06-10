Советник Зеленского предложил досрочно выкупить ВВП-варранты

Советник президента Владимира Зеленского по экономике, финансам и налоговым вопросам Данил Гетманцев считает, что ВВП-варранты, выпущенные в ходе реструктуризации украинского госдолга в 2015 году, нужно выкупить досрочно, поскольку они являются "миной замедленного действия сверхразрушительной силы". Об этом он написал в колонке для Зеркала недели.

"Условия выпуска деривативов предполагают выплаты от 15% (при росте ВВП от 3 до 4%) до 40% (при росте ВВП от 4%) от суммы прироста ВВП страны сверх этих достаточно скромных показателей роста. Ценные бумаги, выпущенные на кабальных условиях, не только могут стать сдерживающим фактором экономического роста… но и приведут к выплатам, кратно превышающим реструктуризированный в 2015-м долг", - заявил Гетманцев.

По его мнению, одновременно с безукоризненным обслуживанием существующего долга Украина должна вести переговоры с кредиторами о досрочном выкупе долговых обязательств на выгодных условиях, привлечении кредитов в гривне и перекредитовании нынешнего долга на более дешевый.

Для развития экономики нужно прекратить коррупционные практики, провести налоговую амнистию, увеличивать экспорт, демонополизировать энергорынок и увеличить добычу энергоносителей, считает Гетманцев.

В 2015 году Украина договорилась с кредиторами о реструктуризации части госдолга в $18 млрд. В результате, стране списали $3 млрд, отсрочили на четыре года платежи по телу кредита в сумме $8,5 млрд, а ставка купона по всем бондам была зафиксирована на уровне 7,75% годовых.

Украина выпустила ВВП-варранты на сумму списанных кредиторами еврооблигаций. Инвесторы претендуют на часть прироста реального ВВП (с учетом инфляции), что превысит показатель в 3% в 2019-2038 годах, при условии, что номинальный ВВП (без учета инфляции) превысит $125,4 млрд.

Варрант - это ценная бумага, дающая ее владельцу право приобрести в конкретный отрезок времени определенное количество обыкновенных акций по заранее фиксированной цене.