Советник Зеленского рассказал, с чем связано падение гривни и высокая инфляция в Украине

В Украине инфляция вызвана внешними экономическими факторами и наблюдается во всех странах, а нынешнее падение курса гривни связано с краткосрочным колебанием, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Дом".

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Высокая инфляция

Он напомнил, что Украина завершила 2021 год с инфляцией в 10%.

"И никогда не было такой разницы между инфляцией Украины и развитых стран, таких как США. Дифференциал всего 3 процентных пункта: наша — 10%, их — 7%", — сказал Устенко.

По его словам, основными причинами мировой инфляции есть существенный рост цен на энергоносители и возможное удорожание сельскохозяйственной продукции.

"Удорожание энергоносителей — это первое. А во-вторых, спрос на сельскохозяйственную продукцию значителен. В нескольких латиноамериканских странах ожидается неурожай. И если при большом спросе будет недостаточно предложений, то цены могут расти. Мы ожидаем на этом товарном рынке дополнительные инфляционные всплески", – сказал Устенко.

Падение курса гривни

По его словам, нынешнее падение курса гривни связано с краткосрочным колебанием.

"Если говорить о курсах валют, то могут быть колебания в краткосрочном периоде (это то, что мы сейчас наблюдаем) и долгосрочные изменения. Что касается долгосрочных изменений, мы находимся в зоне комфорта — у нас более $30 млрд золотовалютных резервов, они перекрывают четыре месяца нашего импорта", — сказал советник Зеленского.

По его словам, переживать надо, если это менее трех месяцев. "У нас же перекрытие импорта золотовалютными резервами – четыре месяца, даже чуть больше", – резюмировал Устенко.

Официальный курс гривни к доллару на 20 января 2022 установлен на уровне 28,40 грн/$. Таким образом, официальный курс доллара по отношению к гривне снизился, после того как накануне он вырос до максимума за год.

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Наталия Софиенко

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