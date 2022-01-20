UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Советник Зеленского рассказал, с чем связано падение гривни и высокая инфляция в Украине

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 11:56
Советник Зеленского рассказал, с чем связано падение гривни и высокая инфляция в Украине - Фото
Олег Устенко (Фото – пресс-служба форума Украина 30)

В Украине инфляция вызвана внешними экономическими факторами и наблюдается во всех странах, а нынешнее падение курса гривни связано с краткосрочным колебанием, заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Дом".

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Высокая инфляция

Он напомнил, что Украина завершила 2021 год с инфляцией в 10%.

"И никогда не было такой разницы между инфляцией Украины и развитых стран, таких как США. Дифференциал всего 3 процентных пункта: наша — 10%, их — 7%", — сказал Устенко.

По его словам, основными причинами мировой инфляции есть существенный рост цен на энергоносители и возможное удорожание сельскохозяйственной продукции.

"Удорожание энергоносителей — это первое. А во-вторых, спрос на сельскохозяйственную продукцию значителен. В нескольких латиноамериканских странах ожидается неурожай. И если при большом спросе будет недостаточно предложений, то цены могут расти. Мы ожидаем на этом товарном рынке дополнительные инфляционные всплески", – сказал Устенко.

Падение курса гривни

По его словам, нынешнее падение курса гривни связано с краткосрочным колебанием.

"Если говорить о курсах валют, то могут быть колебания в краткосрочном периоде (это то, что мы сейчас наблюдаем) и долгосрочные изменения. Что касается долгосрочных изменений, мы находимся в зоне комфорта — у нас более $30 млрд золотовалютных резервов, они перекрывают четыре месяца нашего импорта", — сказал советник Зеленского.

По его словам, переживать надо, если это менее трех месяцев. "У нас же перекрытие импорта золотовалютными резервами – четыре месяца, даже чуть больше", – резюмировал Устенко.

  • Официальный курс гривни к доллару на 20 января 2022 установлен на уровне 28,40 грн/$. Таким образом, официальный курс доллара по отношению к гривне снизился, после того как накануне он вырос до максимума за год.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, что вы не можете не знать

Наталия Софиенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Олег Устенко курс валют инфляция курс гривни
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 