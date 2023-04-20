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Союзники Украины рассматривают возможность полного запрета экспорта в Россию – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 16:24
Союзники Украины рассматривают возможность полного запрета экспорта в Россию – Bloomberg - Фото
Фото: depositphotos.com

США и другие союзники Украины рассматривают возможность ввести практически полный запрет на экспорт товаров в Россию. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в дипломатических кругах.   

Идея экспортного эмбарго обсуждается официальными представителями стран Большой семерки в преддверии саммита G7, который состоится в Японии в мае. В случае одобрения этого решения будет полностью изменен режим санкций в отношении России, указывают в агентстве. 

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Согласно источникам, в Россию может быть запрещен любой экспорт, за исключением социально значимых товаров: лекарств, продуктов питания, сельхозпродуктов. Для продажи других товаров в РФ необходимо будет получать специальное разрешение. 

Сейчас в Россию можно экспортировать любые товары, если они не попадают под санкции. Пока Россия импортирует товары из Европы, США, Канады и Японии на $66 млрд, что в два раза меньше, чем до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. 

Основной проблемой введения экспортного эмбарго является необходимость получить согласие всех стран-членов Евросоюза. Многие европейские компании продолжают продавать товары в Россию. Также в ЕС опасаются ответных мер Кремля на введение эмбарго. 

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Роман Бриль
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