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S&P оценило влияние новых санкций США на экономику России

S&P оценило влияние новых санкций США на экономику России
07.08.2019, 19:12

Санкции США против госдолга РФ увеличат стоимость внешних займов, но в целом повлияют незначительно

Второй пакет санкций США против России увеличит стоимость внешних займов для страны, но не окажет непосредственного влияния на оценку ее кредитоспособности, поскольку у бюджета сильные показатели. Об этом пишет российское агентство РБК со ссылкой на обзор S&P Global Ratings.

"Санкции не ограничивают доступ финансовых институтов США к вторичному рынку суверенных долговых обязательств России, а также не распространяются на заимствования российских государственных корпораций и финансовых институтов", - цитирует издание обзор S&P.

Санкции также не закрывают доступ американским инвесторам к рынку рублевых облигаций федерального займа (ОФЗ).

По мнению рейтингового агентства, даже частичные санкции против валютного госдолга России сделают внешние займы более дорогими для страны. Если американские инвестбанки исключат российские ценные бумаги из расчета их индексов суверенных облигаций, то управляющие сбросят российские евробонды из своих портфелей.

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Аналитики S&P считают, что Россия справится с последствиями даже полного запрета инвестиций в новые суверенные выпуски облигаций, так как у нее нет большой потребности в госзаимствованиях (около 1,5% от ВВП ежегодно) при значительных остатках средств на счетах казначейства (3% ВВП).

По оценкам S&P, у российских инвесторов менее половины имеющихся в обращении еврооблигаций, а инвесторы США держат около 20% всех российских суверенных еврооблигаций.

  • Новые санкции США против РФ, связанные с отравлением Скрипалей в Британии, вступят в силу после 19 августа и будут распространяться на участие американских банков в первичных размещениях российских суверенных облигаций, номинированных не в рублях, а также валютное кредитование России американскими банками.
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