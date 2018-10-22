S&P подсчитал, сколько Украине надо заплатить по долгам

В слдещующем году Украине предстоит выплатить более $5 млрд по внешнему долгу

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Правительству Украины в 2019-2020 годах нужно осуществить выплаты по внешним обязательствам на сумму около $5,5 млрд. Это около 4,5% ВВП страны, отмечает международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s.

Кроме того, в следующем году Украине предстоит выплатить по валютным обязательствам на внутреннем рынке на общую сумму около $3 млрд, или 2,3% ВВП.

Аналитики агентства прогнозируют, что в 2019 году Украина получит около $3 млрд в рамках новой программы с Международным валютным фондом. Эти средства будут использоваться исключительно для пополнения валютных резервов Национального банка, следовательно, их нельзя будет потратить на выплаты по суверенному валютному долгу.

При этом новая программа с МВФ обеспечит Украине доступ к дополнительному финансированию со стороны других международных доноров.