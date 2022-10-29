S&P подтвердило рейтинг Киева, прогноз остается стабильным

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне ССС+, прогноз остается стабильным. Об этом говорится на сайте агентства.

Агентство отмечает, что текущая позиция Киева по ликвидности стабильна: резервы наличности превысят обслуживание долга почти в 11 раз в течение следующих 12 месяцев. Город имеет лишь один непогашенный долг в иностранной валюте на сумму 28,8 млн долларов со сроком погашения в декабре 2022 года.

Рейтинг CCC+ означает, что эмитент в настоящее время уязвим и зависит от благоприятных деловых, финансовых и экономических условий для выполнения своих финансовых обязательств.

В своем базовом сценарии S&P предусматривает, что город, скорее всего, погасит этот платеж, учитывая его высокие резервы наличных денег в настоящее время в размере около 20,5 млрд. гривен (около 560 млн долларов), а также приверженность ее руководству к выполнению своих долговых обязательств.

Относительно долга в национальной валюте, город имеет кредитную линию от Ощадбанка в размере 1,2 млрд грн со сроком погашения в 2023-2026 годах и три непогашенных облигации в национальной валюте на общую сумму 1,1 млрд грн со сроком погашения в 2024-2026 годах.

По оценкам S&P, реальный ВВП Украины сократится на 40% в 2022 году из-за падения экспорта, потребления и инвестиций.

S&P прогнозирует, что экономика Киева будет подражать траектории национальной экономики, хотя Киев как столица остается самым диверсифицированным регионом Украины. Город обеспечивает более 20% национального ВВП и пользуется сильным рынком труда. Более того, его ВВП на душу населения вдвое выше, чем в среднем по стране.

"На наш взгляд, способность Киева платить по долгу пока остается неизменной, хотя мы признаем, что ситуация может быстро измениться из-за войны. Согласно последней доступной информации, город все еще выполняет свои обязательства по обслуживанию долга и пообещал продолжать это делать", – говорится в сообщении.

29 июля 2022 года S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с ССС+ в СС. В то же время был подтвержден рейтинг в национальной валюте на уровне B- и оценка трансфертной стоимости и конвертируемости (T&C) для Украины на уровне CCC+.

В августе S&P оставил кредитный рейтинг Киева с отрицательным прогнозом

Наталія Софієнко

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