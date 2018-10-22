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"Основная линия - Медведчук". СБУ публикует видео с Нагорным
22.10.2018, 18:30

S&P считает, что в следующем году гривня девальвирует

S&P считает, что в следующем году гривня девальвирует

Аналитики S&P прогнозируют, что доллар будет стоить более 30 грн в следующем году

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's прогнозирует девальвацию гривни до 30,3 грн/долл в следующем году.

По прогнозам аналитиков S&P, в текущем году международные резервы Украины составят $18,43 млрд, а курс гривни - 29,5 грн/долл.

В следующем же году резервы должны увеличиться до $19,44 млрд, а доллар – подорожать до 30,3 грн.

В 2020 году резервы составят $20,05 млрд, курс - 31,2 грн/долл, соответственно, а в 2021-м - $19,56 млрд и 32,1 грн/долл.

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Теги: S&P, гривня, курс, экономика
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