Справедливую стоимость ОВГЗ будут рассчитывать по-новому

С 1 апреля Национальный банк Украины перешел к использованию новой методологии при построении кривой бескупонной доходности для государственных облигаций - параметрической модели Свенссона. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Речь идет о справедливой стоимости ОВГЗ, которые находятся в собственности НБУ или принимаются им в качестве обеспечения по обязательствам.

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Как отмечают в Нацбанке, тестирование параметрической модели Свенссона показало минимальные отклонения модельной доходности от доходности, определенной на основе соглашений с наиболее ликвидными бумагами на вторичном рынке, в частности, ОВГЗ со сроком погашения до шести месяцев и среднесрочными ОВГЗ со сроками погашения от трех до пяти лет.

Индикативный показатель справедливой стоимости ОВГЗ, определенной по новой методике, Нацбанк использует, когда рассчитывает объем обеспечения при предоставлении банкам кредитов рефинансирования и по договорам о хранении запасов наличности. Этот показатель также транслируется в торговых системах Bloomberg и Refinitiv (Reuters) и служит ориентиром для инвесторов при покупке долговых бумаг.

После перехода к использованию модели Свенссона НБУ также продолжит справочно публиковать кривые бескупонной доходности, построенные для гривневых ОВГЗ с применением параметрической модели Нельсона-Сигела.

Изменения утверждены приказом НБУ от 26 марта 2019 года 137-но.

Порядок оценки по справедливой стоимости ценных бумаг резидентов, находящихся в собственности НБУ или принимаемых им в качестве обеспечения исполнения обязательств, утвержден постановлением НБУ от 26 октября 2015 №732.