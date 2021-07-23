Спрос на кредиты и ипотеку стремительно растет: банкиры сохраняют оптимизм – НБУ

Позитивные настроения банков по динамике кредитования усилились во втором квартале: банкиры отметили дальнейший рост спроса домохозяйств и корпораций на займы и улучшили до рекордного показателя ожидания роста кредитного портфеля бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, ссылаясь на ежеквартальный "Опрос об условиях банковского кредитования".

В НБУ отметили, что в апреле-июне спрос на бизнес-кредиты вырос, больше всего – на займы МСП, гривневые и краткосрочные кредиты.

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Главные факторы – снижение процентных ставок, потребность предприятий в капитальных инвестициях и оборотном капитале. Смягчение кредитоспособности для бизнеса банки отмечают третий квартал подряд и объясняют это высоким уровнем ликвидности, усилением конкуренции с другими банками, положительными ожиданиями относительно общей экономической активности и развития отдельных отраслей, прежде всего для МСП.

Треть респондентов отметили рост уровня одобрения заявок вследствие снижения процентных ставок, прежде всего крупным компаниям, а также из-за увеличения размера займов. Более 80% банков считают общую долговую нагрузку средней, у крупных предприятий она выше, если сравнить с МСП.

Как отмечают в Нацбанке, в следующем квартале финучреждения прогнозируют значительное с 2013 года смягчения стандартов гривневого кредитования бизнеса.

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Также во втором квартале половина респондентов отметили рост спроса как на потребительское кредитование, так и на ипотеку.

Стандарты кредитования населения смягчаются третий квартал подряд. По ипотечным кредитам – благодаря положительным ожиданиям перспектив рынка недвижимости. Для потребительских кредитов это связано с позитивными ожиданиями платежеспособности потребителей и общей экономической активностью, а также с конкуренцией с другими банками и небанковскими финансовыми учреждениями.

Уровень одобрения заявок вырос преимущественно на потребительские кредиты. Каждый пятый банк считает долговую нагрузку домохозяйств низкой. Во втором квартале участники опроса отметили умеренный рост риска ликвидности, кредитного и процентного рисков.

В следующие 12 месяцев 79% респондентов прогнозируют рост кредитного портфеля домохозяйств, 88% – корпораций. Доля банков, которые ожидают прироста кредитного портфеля предприятий, является крупнейшей за всю историю наблюдений. 67% финучреждений прогнозируют рост объемов фондирования из-за увеличения средств как населения, так и корпораций. В ближайшие три месяца банки ожидают дальнейшего роста кредитного риска, в то же время процентный риск и риск ликвидности уменьшатся.

По данным НБУ, за первые пять месяцев 2021 года банки выдали 3651 ипотечный кредит на общую сумму более 2,8 млрд грн. По данным Минфина, с момента старта программы 5-7-9% уполномоченные банки выдали 20312 кредита на 53,6 млрд грн.

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Юрий Тарасовский

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