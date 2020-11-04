Срок "жизни", собственники, деятельность. Как выявить компанию-оболочку

Банки должны относить компании-оболочки (shell companies) к категории клиентов с неприемлемо высоким риском и отказывать им в деловых отношениях. Об этом заявляет Национальный банка Украины (НБУ).

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В Нацбанке пояснили, чем опасны компании-оболочки и как их отличить от обычного бизнеса.

Признаки компании-оболочки

Компания-оболочка – это юрлицо или траст, которая создается для участия в схемах отмывания средств, уклонение от уплаты налогов, сокрытия коррупционных и других преступлений. Фактически это компания, которая ведет деятельность только "на бумаге". Срок "жизни" большинства таких компаний – до года. Есть, как минимум, пять признаков, которые могут указывать на фиктивность компании.

1. Сомнительность конечного бенефициарного собственника компании. Если при проверке оказалось, что он – номинальный держатель, директор или бухгалтер многих других компаний, то компания с высокой вероятностью является компанией-оболочкой.

2. Нужно обратить внимание на место регистрации КБС. Если место регистрации – офшорная юрисдикция или конечным бенефициарным владельцем является человек, который по финансовому состоянию, социальному статусу, возрасту не может быть владельцем бизнеса, это также признаки компании-оболочки.

3. Если руководитель компании – лицо, принадлежащее к социально уязвимым слоям населения, а руководство компании, конечные бенефициарные владельцы и ее название часто меняются, это может указывать на компанию-оболочку.

4. Если у компании нет производственных мощностей, торгово-складских помещений, имеет небольшое количество сотрудников, не подает финансовую отчетность, это также может быть признаками компании-оболочки.

5. Если компания для расчетов использует векселя или договора бартера, привлекла значительные долгосрочные заимствования (кроме облигаций) от граждан или компаний, которые не входят в ее структуру собственности, она может быть компанией-оболочкой.

Как банк проверяет информацию о компании

Лакмусовой бумажкой для проверки могут стать: финансовая отчетность, подтвержденная независимым внешним аудитом, документы, подтверждающие фактическое движение товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата налога на прибыль, наем персонала или наличие производственных или офисных помещений и другие факторы.

Требования к осуществлению такого анализа не распространяются на юридических лиц – нерезидентов, являющихся холдинговыми компаниями или их корпоративными предприятиями, если их структура собственности прозрачна и позволяет определить конечного бенефициара.

Новый закон о финансовом мониторинге предоставил право банкам обмениваться информацией о клиентах, отнесенных к категории неприемлемо высоким риском.

В мае 2020 года НБУ утвердил и опубликовал новое Положение об осуществлении банками финансового мониторинга в связи с введением в действие требований законодательства по вопросам финмониторинга.

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Юрий Тарасовский

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