США готовятся отменить все торговые преференции для товаров из РФ – Bloomberg

Президент США Джо Байден в пятницу собирается призвать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией, что приведет к повышению тарифов на товары из РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Согласно источникам, заявление об отмене торговых привилегий будет сделано вместе с лидерами стран Большой семерки и Европейского союза.

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В агентстве напоминают, что президент США не может в одностороннем порядке изменить торговый статус России. Эти полномочия принадлежат Конгрессу, который поддерживает отмену торговых преференций для российских товаров.

Приостановка нормальных торговых отношений (режима наибольшего содействия) поставит Россию в ряд таких стран, как Куба и Северная Корея.

Лишение статуса будет означать, что товары из РФ будут облагаться более высокими тарифами, по сравнению с теми, которые применяются к другим членам Всемирной торговой организации, основным принципом которой является недискриминация среди стран-членов и равное отношение ко всем членам.

Согласно данным МВФ, треть экспорта из РФ приходится на Евросоюз, на США – только около 5%.

На прошлой неделе Евросоюз заявил, что стремится лишить Россию статуса наибольшего содействия, а Канада уже отозвала этот статус для России.

3 марта Канада решила ввести пошлину в 35% на товары из России и Беларуси в ответ на российскую агрессию против Украины.

11 марта правительство Австралии решило запретить импорт из России нефти, нефтепродуктов, природного газа, угля и других энергоносителей.

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Роман Брыль

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