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США готовятся отменить все торговые преференции для товаров из РФ – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 12:14
США готовятся отменить все торговые преференции для товаров из РФ – Bloomberg - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден в пятницу собирается призвать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией, что приведет к повышению тарифов на товары из РФ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.  

Согласно источникам, заявление об отмене торговых привилегий будет сделано вместе с лидерами стран Большой семерки и Европейского союза. 

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В агентстве напоминают, что президент США не может в одностороннем порядке изменить торговый статус России. Эти полномочия принадлежат Конгрессу, который поддерживает отмену торговых преференций для российских товаров.   

Приостановка нормальных торговых отношений (режима наибольшего содействия) поставит Россию в ряд таких стран, как Куба и Северная Корея.  

Лишение статуса будет означать, что товары из РФ будут облагаться более высокими тарифами, по сравнению с теми, которые применяются к другим членам Всемирной торговой организации, основным принципом которой является недискриминация среди стран-членов и равное отношение ко всем членам. 

Согласно данным МВФ, треть экспорта из РФ приходится на Евросоюз, на США – только около 5%.  

На прошлой неделе Евросоюз заявил, что стремится лишить Россию статуса наибольшего содействия, а Канада уже отозвала этот статус для России. 

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Роман Брыль
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