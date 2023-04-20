США хотят передавать Украине штрафы за нарушение экспортных санкций

Глава опергруппы KleptoCapture в составе Минюста США Эндрю Адамс предложил Конгрессу проголосовать за изменения, которые позволили бы передавать Украине штрафы за нарушение экспортных санкций. Об этом он сказал в эфире Bloomberg Television в среду.

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С аналогичным предложением к юридическому комитету Сената обратилась заместитель генерального прокурора США Лиза Монако.

По ее словам, с февраля 2022 года американский Минюст предъявил обвинения примерно трем десяткам человек, подозреваемых в уклонении от санкций, нарушениях экспортного контроля, отмывании денег и других подобных преступлениях, связанных с санкциями против России.

Сейчас Министерство юстиции имеет полномочия передавать Украине только те активы, которые были конфискованы в рамках расследования дел об уклонении от санкций.

Эндрю Адамс считает, что расширение полномочий позволит Минюсту США расширить программу передачи активов, "не оставляя деньги на столе".

Он прогнозирует, что Россия не откажется от попыток обхода санкционного режима. "Как вода на асфальте – она найдет трещины. Наша работа состоит в том, чтобы найти эти трещины и залатать их как можно быстрее", – сказал Адамс.

В феврале американский суд впервые дал добро на конфискацию активов российского олигарха в пользу Украины.

В апреле в США за нарушение санкций арестовали бизнесмена из Майами, торговавшего с подсанкционным Сергеем Курченко.

Андрій Водяний

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