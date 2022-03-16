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США и союзники создали опергруппу по поиску и конфискации активов российских олигархов

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16.03.2022, 18:58
США и союзники создали опергруппу по поиску и конфискации активов российских олигархов - Фото
Фото: depositphotos.com

США совместно с Австралией, Канадой, Европейской комиссией, Германией, Италией, Францией, Японией и Великобританией создали многостороннюю целевую оперативную группу по поиску и замораживанию активов российских олигархов. Об этом пишет Reuters.  

Страны договорились собирать и обмениваться информацией о российских олигархах, реализовывать наложенные на них санкции, замораживать и арестовывать активы и вести судебные преследования. 

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Соединенные Штаты предоставили список из 50 россиян, которые являются приоритетными для США. Министерство финансов публично обнародовало имена 28 из них, включая президента Путина и министра иностранных дел Лаврова. 

В конце февраля Соединенные Штаты и их союзники анонсировали создании целевой группы для выявления и замораживания активов российских компаний и олигархов, находящихся под санкциями.  

В марте министерство юстиции США создало межведомственную целевую группу правоохранительных органов, известную как "Клептозахват" (KleptoCapture), целью которой является ограничение доступа российских олигархов к их финансам.   

В заявлении Министерства финансов говорится, что сотрудничество между США и иностранными партнерами уже было успешным в последние недели, а информация, предоставленная правоохранительными органами США партнерам, способствовала задержанию нескольких судов, контролируемых лицами и организациями, находящимися под санкциями. 

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Роман Брыль
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