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США лоббировали интересы Mastercard и Visa в Украине - Reuters

США лоббировали интересы Mastercard и Visa в Украине - Reuters
04.10.2019, 12:51

По данным агентства, торговые представители США лоббировали интересы Mastercard и Visa в шести странах, включая Украину

Торговые представители США по просьбе Mastercard и Visa лоббировали их интересы в Украине и еще пяти странах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники и электронную переписку, которая оказалась в распоряжении агентства.

Электронные письма, датированные периодом с апреля 2018 года по август 2019 года, показали, что Mastercard через Управление торгового представителя США (USTR), выступала против новых правил обработки данных и локальных платежных систем в Украине, Индии, Вьетнаме, Лаосе и Гане. В некоторых дискуссиях также принимала участие Visa.

По словам собеседника агентства, власти США по просьбе Mastercard и Visa убедили правительство Индонезии в конце 2018 года ослабить правила, регулирующие ее новую внутреннюю платежную систему. Это позволит американским компаниям обрабатывать транзакции по кредитным картам без сотрудничества с местной платежной сетью National Payment Gateway, что могло сократить их доходы в Индонезии.

Решение Индонезии стало крупной лоббистской победой американских платежных компаний в попытках обойти целый ряд новых правил в Азии и других странах, касающихся хранения данных или продвижения местных платежных систем.

Усилия по лоббированию в Индонезии были подробно изложены в более чем 200 страницах электронных писем между торговыми представителями США и руководителями компаний-производителей карточек, отмечает агентство.

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