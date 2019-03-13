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13.03.2019, 08:30

США намерены увеличить поддержку армии Украины на $50 млн

США намерены увеличить поддержку армии Украины на $50 млн

В оборонном бюджете США предусмотрено $250 млн Украине на усиление безопасности

В официально обнародованном проекте оборонного бюджета США на 2020 год предусматривается предоставление Украине $250 млн на усиление безопасности и обороны в рамках программы "Инициатива помощи Украине в сфере безопасности". Об этом посольство Украины в США сообщает в Facebook.

Средства планируется направить на поддержку ВСУ и национальных сил безопасности Украины и для замены любого вооружения и товаров оборонного назначения, которые Штаты уже предоставили Украине

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В посольстве подчеркнули, что по сравнению с бюджетным запросом на 2019 год предлагаемая сумма помощи Украине увеличена на $50 млн.

Бюджетный запрос должен пройти обсуждение в Конгрессе США, где могут вноситься изменения и дополнения, поэтому реальные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа.

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Теги: ВСУ, госбюджет
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