США планируют предоставить Украине военную помощь на $1 млрд – WSJ

Президент США Джо Байден намерен в среду объявить о выделении Украине военной помощи на сумму $1,01 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

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Ожидается, что сумма в $1,01 млрд будет включать в себя те виды военной техники, которые, по словам источников в администрации США, больше всего нужны украинцам.

Деньги поступят из $13,6 млрд, выделенных для Украины в бюджетном законопроекте, который Байден подписал во вторник.

Соответствующее решение принято на фоне предстоящего в среду выступления президента Украины Владимира Зеленского перед Конгрессом США, на котором он вероятно обратится к США с призывом о дополнительной поддержке, сообщает издание.

К тому же, Байден во вторник заявил, что более детальную информацию о поддержке США Украине он сможет озвучить в среду.

"Мы срочно приступаем к дальнейшему усилению поддержки мужественному народу Украины, защищающему свою страну. И завтра у меня будет гораздо больше, чтобы сказать об этом, о том, что именно мы делаем в Украине", – заявил во вторник президент Байден, не предоставив дополнительных подробностей.

15 марта Байден подписал закон о предоставлении Украине финансовой помощи в размере $13,6 млрд, из которых $6,7 млрд будут направлены и на переброску американского военного оборудования Украине и союзникам США.

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Наталия Фреик

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