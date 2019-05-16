США подготовили второй пакет санкций против РФ из-за Скрипалей

Госдепартамент США направил главе ведомства Майку Помпео и президенту США Дональду Трампу второй пакет санкций против России по делу об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом на слушаниях в Сенате заявила заместитель госсекретаря Андреа Томпсон.

Как пишет Радио Свобода, новые санкции могут включать полный запрет на экспорт в Россию американских товаров, ограничение импорта российских товаров в США, понижение уровня дипломатических отношений, запрет на авиаперевозки государственными компаниями.

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Первый пакет ограничительных мер из-за отравления Скрипалей подразумевает запрет на продажу России оружия, товаров и технологий двойного назначения. Он вступил в силу в августе 2018-го.

О намерении ввести дополнительные санкции по этому делу США сообщили России еще в феврале.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок", который разрабатывали еще в Советском Союзе. По мнению Лондона, ответственность за покушение несет Кремль и лично президент РФ Владимир Путин. Москва эти обвинения отвергает.