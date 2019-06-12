США предоставят Украине почти $700 млн техпомощи

В 2019-м финансовом году США предоставят свыше $695 млн технической помощи на программы в сфере безопасности и обороны, борьбы с коррупцией, реформы энергосектора и гуманитарной помощи. Об этом рассказал экономический советник посольства США Джон Шютте (JP Schutte) в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"На протяжении 2019 финансового года, который заканчивается 30 сентября, США предоставят Украине свыше $695 млн. Эта помощь финансирует широкий спектр программ в таких сферах, как безопасность и оборона, антикоррупционная и политическая реформы, экономический рост, реформы энергосектора, охраны труда и гуманитарная помощь", - сказал Шютте.

Он также добавил, что Конгресс США определит, какие программы будут финансироваться в будущем и размер помощи для них.

Ранее сообщалось, что Конгресс США предлагает увеличить военную помощь Украине и начать поставлять ракеты класса "земля-воздух".