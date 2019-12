США пригрозили Франции пошлинами

Соединенные Штаты Америки пригрозили Франции введением налогов на ввоз их товаров в страну. Это ответная реакция на новый налог во Франции на цифровые услуги, применяемый именно к американским компаниям, которые доминируют на рынке, сообщается на сайте Офиса торгового представительства США (USTR).

Представитель USTR Роберт Латхайзер заявил, что налог получил название GAFA, что расшифровывается как Google, Apple, Facebook и Amazon. "Решение USTR дает четкий сигнал о том, что США примут меры против цифровых налоговых режимов, которые дискриминируют или иным образом накладывают чрезмерное бремя на американские компании", - подчеркнул он.

В представительстве отметили, среди компаний, которые дискриминирует французский налог есть такие как Groupon Inc, eBay Inc, Match Group Inc и Expedia Group.

В USTR рассматривают введение 100%-ую пошлину на ввоз французских товаров на сумму $2,4 млрд. Пошлину предлагают ввести на 63 позиции, в том числе вино, сыр, сумки и фарфор. Отмечается, что предложенные тарифы будут обсуждать с общественностью США до середины января.