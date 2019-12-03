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США пригрозили Франции пошлинами

США пригрозили Франции пошлинами
03.12.2019, 12:02

Это ответ на введение Францией нового налога на цифровые услуги, который применяется к американским компаниями, доминирующим на рынке

Соединенные Штаты Америки пригрозили Франции введением налогов на ввоз их товаров в страну. Это ответная реакция на новый налог во Франции на цифровые услуги, применяемый именно к американским компаниям, которые доминируют на рынке, сообщается на сайте Офиса торгового представительства США (USTR).

Представитель USTR Роберт Латхайзер заявил, что налог получил название GAFA, что расшифровывается как Google, Apple, Facebook и Amazon. "Решение USTR дает четкий сигнал о том, что США примут меры против цифровых налоговых режимов, которые дискриминируют или иным образом накладывают чрезмерное бремя на американские компании", - подчеркнул он.

В представительстве отметили, среди компаний, которые дискриминирует французский налог есть такие как Groupon Inc, eBay Inc, Match Group Inc и Expedia Group.

В USTR рассматривают введение 100%-ую пошлину на ввоз французских товаров на сумму $2,4 млрд. Пошлину предлагают ввести на 63 позиции, в том числе вино, сыр, сумки и фарфор. Отмечается, что предложенные тарифы будут обсуждать с общественностью США до середины января.

  • В июле французский парламент утвердил новый налог с доходов технологических гигантов, таких как Google, Facebook, Amazon. По новому законодательству компании обязаны платить 3% с доходов, полученных на территории страны. В свою очередь власти США раскритиковали такой ход, и объявили, что проведут расследование о том, не является ли такое решение дискриминирующим по отношению к американским компаниям.
  • В сентябре стало известно, что компания Google заплатит Франции €1 млрд, чтобы прекратить расследование о неуплате налогов.

 

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Google налог пошлина Apple﻿
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