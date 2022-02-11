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США решили, что делать с замороженными валютными резервами Афганистана

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 17:20
США решили, что делать с замороженными валютными резервами Афганистана - Фото
Центробанк Афганистана (Фото - dab.gov.af)

Президент США Джо Байден решил, что замороженные валютные резервы Афганистана пойдут на гуманитарные нужды и компенсации за теракты 9/11. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

После свержения талибами легитимных властей в Афганистане в августе 2021 года США заблокировали $7 млрд резервов Да Афганистан банка (центрального банка страны), которые хранились в Нью-Йоркском Федеральном резервном банке и других финансовых учреждениях США.

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Байден распорядился передать половину этой суммы на гуманитарную помощь народу Афганистана: продукты питания, воду, средства гигиены, вакцины и прочее.

Вторая половина будет зарезервирована для выплаты компенсаций родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года, которые судятся с Талибаном.

  • Экономика Афганистана еще до прихода талибов находилась в тяжелом положении. Уровень бедности превышал 50%, более 75% государственных расходов и 50% бюджета страны финансировались за счет международных донорских грантов. Ситуацию еще больше усугубила двухлетняя засуха, которая уменьшила урожайность многих сельскохозяйственных культур на 60%.
  • 15 августа 2021 года талибы без боя захватили столицу Афганистана. Президент Ашраф Гани бежал за границу, а его правительство пало.
  • Захват власти талибами усугубил и без того слабую экономическую ситуацию. Международный валютный фонд оценивает падение ВВП в Афганистане в 30%. Вывести страну из кризиса некому, потому что специалисты массово покинули Афганистан.

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Андрей Водяный
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США Афганистан международные резервы
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