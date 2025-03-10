США решили отменить 83% программ USAID, остальные отдадут Госдепартаменту
Государственный департамент США по результатам шестинедельного анализа деятельности USAID (Агентства США по международному развитию) решил отменить почти 83% его программ и расторгнуть 5200 контрактов. Об этом сообщил госсекретарь США Марк Рубио в социальной сети X (Twitter).
Остальные программы и контракты теперь будет администрировать Государственный департамент.
"Аннулированные контракты тратили десятки миллиардов долларов способом, который не служил (а в некоторых случаях даже вредил) основным национальным интересам Соединенных Штатов. В консультации с Конгрессом мы намерены, чтобы оставшиеся 18% программ, которые мы сохраняем (примерно 1000), теперь администрировались более эффективно под руководством Государственного департамента. Спасибо DOGE и нашим трудолюбивым сотрудникам, которые работали очень долгие часы для достижения этой давно назревшей и исторической реформы", — написал Рубио.
- 21 января 2025 года Трамп приказал приостановить всю внешнюю помощь от США на 90 дней. В частности, это касалось и USAID.
- Украина была одним из основных реципиентов американской помощи по линии USAID. С 28 февраля США приостановили программу восстановления энергетики Украины из-за USAID.
- С 24 февраля администрация Трампа отправила в административный отпуск всех зарубежных сотрудников USAID, за исключением небольшой части, и уволила по меньшей мере 1600 сотрудников, работающих в США.