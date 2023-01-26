США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК Вагнера и других предприятий России

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против шести физлиц и 12 компаний из России и других стран. Часть санкций направлена на разрушение экономических связей так называемой ЧВК Вагнера, признанной в США транснациональной преступной организацией, сообщается на сайте Минфина США.

В частности, санкции наложены на российские технологические компании Терра-Тех и Научно-производственный концерн БАРЛ, которые предоставляют ЧВК спутниковые снимки.

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Под санкции попали Sewa Security Services — охранная компания из Центрально-Африканской Республики, контролируемая группой Вагнера. Также в список включен Союз офицеров международной безопасности (OUIS) – подставная компания Вагнера, работающей в ЦАР.

Дополнила список авиационная компания из ОАЭ Kratol Aviation, которую Вагнер использует для перевозки персонала и оборудования между ЦАР, Ливией и Мали.

Министерство финансов также ввел ограничения против российских компаний для дальнейшего ослабления военной машины России.

В частности, под ограничения попали российская грузовая авиакомпания Авиакон Цитотранс, разработчик беспилотников Уральский завод гражданской авиации, госпредприятие по ремонту самолетов Национальная авиационная сервисная компания, разработчик средств связи для авиации Научно-производственное предприятие "Прима", обслуживающая технологиями ФСБ Научно-производственное предприятие "Гамма".

Также в списке концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" и его гендиректор Ян Новиков.

Персональный санкции ведены против Алана Лушникова и его компании ТКХ-Инвест, через которую он владеет акциями концерна "Калашников".

За организацию псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины наложены санкции на двух чиновников администрации президента РФ Александра Харичева и Бориса Рапопорта.

Наложенные санкции предполагают, что вся собственность и интересы в собственности вышеперечисленных лиц, которые находятся в США или находятся во владении или под контролем лиц из США будет заблокирована.

17 января 2023 года глава Еврокомиссии заявила, что санкции остановят экономику России на десятилетие.

18 января Венгрия потребовала снять санкции с девятерых россиян.

25 января СНБО расширил санкции против Новинского и наместника Лавры Павла.

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Роман Бриль

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