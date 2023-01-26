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США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК Вагнера и других предприятий России

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 18:28
США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК Вагнера и других предприятий России - Фото
Фото: depositphotos.com

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против шести физлиц и 12 компаний из России и других стран. Часть санкций направлена на разрушение экономических связей так называемой ЧВК Вагнера, признанной в США транснациональной преступной организацией, сообщается на сайте Минфина США.   

В частности, санкции наложены на российские технологические компании Терра-Тех и Научно-производственный концерн БАРЛ, которые предоставляют ЧВК спутниковые снимки. 

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Под санкции попали Sewa Security Services — охранная компания из Центрально-Африканской Республики, контролируемая группой Вагнера. Также в список включен Союз офицеров международной безопасности (OUIS) – подставная компания Вагнера, работающей в ЦАР. 

Дополнила список авиационная компания из ОАЭ Kratol Aviation, которую Вагнер использует для перевозки персонала и оборудования между ЦАР, Ливией и Мали.  

Министерство финансов также ввел ограничения против российских компаний для дальнейшего ослабления военной машины России.  

В частности, под ограничения попали российская грузовая авиакомпания Авиакон Цитотранс, разработчик беспилотников Уральский завод гражданской авиации, госпредприятие по ремонту самолетов Национальная авиационная сервисная компания, разработчик средств связи для авиации Научно-производственное предприятие "Прима", обслуживающая технологиями ФСБ Научно-производственное предприятие "Гамма". 

Также в списке концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" и его гендиректор Ян Новиков. 

Персональный санкции ведены против Алана Лушникова и его компании ТКХ-Инвест, через которую он владеет акциями концерна "Калашников". 

За организацию псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины наложены санкции на двух чиновников администрации президента РФ Александра Харичева и Бориса Рапопорта. 

Наложенные санкции предполагают, что вся собственность и интересы в собственности вышеперечисленных лиц, которые находятся в США или находятся во владении или под контролем лиц из США будет заблокирована.  

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Роман Бриль
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Минфин США санкции против россии санкции сша чвк вагнер OFAC
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