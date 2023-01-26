США ввели санкции против компаний, связанных с ЧВК Вагнера и других предприятий России
Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против шести физлиц и 12 компаний из России и других стран. Часть санкций направлена на разрушение экономических связей так называемой ЧВК Вагнера, признанной в США транснациональной преступной организацией, сообщается на сайте Минфина США.
В частности, санкции наложены на российские технологические компании Терра-Тех и Научно-производственный концерн БАРЛ, которые предоставляют ЧВК спутниковые снимки.
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Под санкции попали Sewa Security Services — охранная компания из Центрально-Африканской Республики, контролируемая группой Вагнера. Также в список включен Союз офицеров международной безопасности (OUIS) – подставная компания Вагнера, работающей в ЦАР.
Дополнила список авиационная компания из ОАЭ Kratol Aviation, которую Вагнер использует для перевозки персонала и оборудования между ЦАР, Ливией и Мали.
Министерство финансов также ввел ограничения против российских компаний для дальнейшего ослабления военной машины России.
В частности, под ограничения попали российская грузовая авиакомпания Авиакон Цитотранс, разработчик беспилотников Уральский завод гражданской авиации, госпредприятие по ремонту самолетов Национальная авиационная сервисная компания, разработчик средств связи для авиации Научно-производственное предприятие "Прима", обслуживающая технологиями ФСБ Научно-производственное предприятие "Гамма".
Также в списке концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей" и его гендиректор Ян Новиков.
Персональный санкции ведены против Алана Лушникова и его компании ТКХ-Инвест, через которую он владеет акциями концерна "Калашников".
За организацию псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины наложены санкции на двух чиновников администрации президента РФ Александра Харичева и Бориса Рапопорта.
Наложенные санкции предполагают, что вся собственность и интересы в собственности вышеперечисленных лиц, которые находятся в США или находятся во владении или под контролем лиц из США будет заблокирована.
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