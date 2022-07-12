США выделили Украине второй грант. За две недели бюджет получил $3 млрд

Соединенные Штаты Америки направили в Украину $1,7 млрд грантовой помощи. Это уже второй грант США за последние две недели, сумма помощи составила $3 млрд, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter.

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"1,7 млрд долларов грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию. Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма пособия составила 3 млрд долларов", — говорится в сообщении.

Шмыгаль поблагодарил США и президента Джо Байдена за поддержку.

1,7 млрд доларів грантової допомоги надійшло до українського бюджету від Цільового фонду @WorldBank та @USAID. Це вже другий грант США за останні два тижні, всього сума допомоги склала 3 млрд доларів. Дякуємо США та @POTUS за таку неймовірну підтримку. — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) July 12, 2022

Первый грант США в размере $1,3 млрд Украина получила в конце июня.

В июне представитель Государственного департамента США Дерек Хоган заявил, что США планируют ежемесячно выделять Украине по $1,5 млрд для поддержки бюджета. Прямое финансирование Украины станет одним из основных направлений помощи со стороны США в среднесрочной перспективе.

В мае Украина получила от международных партнеров менее $2 млрд для финансирования дефицита бюджета вместо необходимых $5 млрд. В июне, по словам министра финансов Сергея Марченко, сумма помощи должна была увеличиться до $4,8 млрд.

Андрей Водяный

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