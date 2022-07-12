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США выделили Украине второй грант. За две недели бюджет получил $3 млрд

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 09:38
США выделили Украине второй грант. За две недели бюджет получил $3 млрд - Фото
Белый дом (Фото: Stephanie Chasez/flickr The White House)

Соединенные Штаты Америки направили в Украину $1,7 млрд грантовой помощи. Это уже второй грант США за последние две недели, сумма помощи составила $3 млрд, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter.

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"1,7 млрд долларов грантовой помощи поступило в украинский бюджет от Целевого фонда Всемирного банка и Агентства США по международному развитию. Это уже второй грант США за последние две недели, всего сумма пособия составила 3 млрд долларов", — говорится в сообщении.

Шмыгаль поблагодарил США и президента Джо Байдена за поддержку.

Первый грант США в размере $1,3 млрд Украина получила в конце июня.

  • В июне представитель Государственного департамента США Дерек Хоган заявил, что США планируют ежемесячно выделять Украине по $1,5 млрд для поддержки бюджета. Прямое финансирование Украины станет одним из основных направлений помощи со стороны США в среднесрочной перспективе.
  • В мае Украина получила от международных партнеров менее $2 млрд для финансирования дефицита бюджета вместо необходимых $5 млрд. В июне, по словам министра финансов Сергея Марченко, сумма помощи должна была увеличиться до $4,8 млрд.
Андрей Водяный
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США финансовая помощь Денис Шмыгаль гранты бюджет-2022
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