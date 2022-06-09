Минфин просит вернуть довоенные налоги: Бизнес должен разделить стоимость войны

Министр финансов Сергей Марченко настаивает на необходимости возвращения довоенного уровня налогов. Об этом он сказал в четверг на заседании налогового комитета Верховной Рады.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Министр рассказал, что ситуация с поступлениями в бюджет в мае была лучше, чем ожидал Минфин. Но, несмотря на это, они покрывают лишь треть государственных расходов.

Фактические расходы за май составили 250 млрд грн, половина из которых – на войну. Также государство финансирует социальные расходы и зарплаты – и все.

"Наши внутренние ресурсы по оптимизации расходов практически исчерпаны. Единственный способ – восстановление экономики, восстановление уплаты налогов. Налоги должны платить все. Не идет речь об увеличении налогов или каких-то жестких условиях их уплаты, речь идет о том, что бизнес должен разделить справедливую стоимость войны вместе с государством", — сказал Марченко.

Он попросил Верховную Раду в будущем воздержаться от решений по уменьшению налогов и "вернуть действовавший 23 февраля налоговый и таможенный режим".

Министр сообщил, что Украина также рассчитывает на международную помощь. До конца года она будет составлять не менее $20 млрд.

"В этом месяце мы планируем привлечь $4,8 млрд. По сравнению с $1,5 млрд в мае – это очень значительная поддержка", – сказал он.

Дефицит общего фонда государственного бюджета Украины в мае вырос по сравнению с апрелем на 40%, превысив 113 млрд. грн.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.