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США выделят Украине дополнительные $300 млн для решения экономических вызовов

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 09:22
США выделят Украине дополнительные $300 млн для решения экономических вызовов - Фото
Энтони Блинкен (Фото - ЕРА)

США продолжат оказывать Украине экономическую поддержку и выделят дополнительные $300 млн в 2022 году. Об этом на совместном с главой МИД Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Как я уже говорил ранее, мы будем продолжать поддерживать Украину, для того чтобы решить экономические вызовы, причиненные Россией", – отметил Блинкен.

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По его словам, США будут продолжать поддержку, которая включает оборонную помощь и помощь по безопасности.

"Такая поддержка дается со стороны обеих партий США. Это было очевидно во время визита делегации сенаторов, а также во время визита делегации Палаты представителей в декабре. Это сигнал, который дал конгресс США, что мы продолжаем и продолжим поддерживать Украину в 2022 году, а также выделим дополнительные $300 млн", — сказал Блинкен.

Также Блинкен отметил, что дополнительную помощь в сфере безопасности Украина получит уже в течение нескольких недель.

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Наталия Софиенко
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экономика помощь Энтони Блинкен
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