США заподозрили Россию в манипуляциях с валютой - Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа расширит список стран, которые подозреваются в манипуляциях со своей национальной валютой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, в обновленный список могут включить Россию, Таиланд, Малайзию, Индонезию, Вьетнам и Ирландию. Исключить из списка могут Индию и Южную Корею.

Реклама

Обновленный "список" Минфин США выпустит в этом месяце. В старом списке их было 12, в новом будет около 20, сообщил источник.

Число стран в списке увеличилось из-за изменения одного из критериев, которые Министерство финансов использует для проверки на манипуляции торговых партнеров Соединенных Штатов и Швейцарии. Таким образом, США наблюдают за действиями стран-партнеров в отношении их национальных валют.

В апреле прошлого года Трамп написал твит, в котором обвинил Китай и Россию в манипуляциях с курсами национальных валют.