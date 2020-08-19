Стало известно, за счет каких средств Киевгорстрой достроит объекты Укрбуда

Холдинговая компания Киевгорстрой подписала меморандум с Государственным ипотечным учреждением о финансировании достройки объектов Укрбуда на сумму около 2 млрд грн. Об этом сообщил президент Киевгорстроя Игорь Кушнир в интервью изданию Mind.

"Мы со специалистами ГИУ разработали алгоритм действий, согласно которому они могут выкупить у нас квартиры на 2 млрд грн. Этих денег хватит на достройку всех объектов. Подписали соответствующий меморандум", — сказал топ-менеджер.

До этого Киевгорстрой достраивал объекты Укрбуда за счет собственных финансовых резервов.

"Под каждую площадку у нас сформированы финансовые резервы, равные сметной стоимости строительства. Поэтому Киевгорстрой закончит свои объекты в любом случае…Нет ни одного объекта, который бы холдинг не завершил", — отметил Кушнир.

Сколько объектов Укрбуда уже принял Киевгорстрой

Киевгорстрой уже принял 13 объектов Укрбуда: ЖК "Пектораль", "Новомостицкий", "Солнечная ривьера", "Харьковский", "Гармония", "Кирилловский гай", "Академ Парк", "Гвардейский", "Шевченковский", Freedом, Lake House, Twin House и Urban Park.

Из них три — "Солнечная Ривьера", "Пектораль" (первая и вторая секции), а также "Новомостицкий" — уже введены в эксплуатацию.

По словам Игоря Кушнира, до конца нынешнего года (или даже до середины осени) Киевгорстрой примет все недостроенные объекты Укрбуда. Их насчитывается 22, то есть осталось принять еще 10 комплексов.

Сколько денег не хватало для достройки объектов Укрбуда

Аудит, проведенный после краха Укрбуда, показал, что общая сумма, необходимая для завершения всех объектов этой компании, составляет 8,45 млрд грн. Из них непроданной недвижимости и доплат остается на 6,36 млрд грн, а дефицит составляет около 2,1 млрд грн.

Количество инвесторов Укрбуда, пострадавших от краха компании, составляет около 13 тысяч человек (а с учетом членов их семей — около 40 тыс. человек).

Помимо объектов Укрбуда, Киевгорстрой сейчас ведет строительство 20 собственных жилых комплексов.

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Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

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