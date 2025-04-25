Стоимость апостиля вырастет в 12 раз: сколько будет стоить штамп с мая

С 3 мая 2025 года плата за апостиль вырастет с 51 грн до 610 грн

Иллюстративное фото: zp.tax.gov.ua

Плата за апостиль – специальный штамп, подтверждающий действительность официального документа за границей – возрастет до 610 гривен с мая 2025 года. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Игорь Фрис со ссылкой на Минюст.

Он отметил, что стоимость апостиля не изменялась с 2003 года и составляла 51 гривню.

"Теперь стоимость вырастет: для физических лиц до 610 гривен, для юридических лиц – до 1060 гривен. Это решение начнет действовать с 3 мая 2025 года", – написал Фрис.

Апостиль – это специальный штамп, подтверждающий подлинность официальных документов для их использования за рубежом. Он нужен для легализации документов, которые надо подать в иностранные учреждения или организации. Апостиль применяется ко многим документам, таким как свидетельства о рождении, браках, дипломы, судебные решения и т.п., и необходим для подтверждения их действительности за пределами Украины.