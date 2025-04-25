Вартість апостиля зросте в 12 разів: скільки коштуватиме штамп з травня

З 3 травня 2025 року плата за апостиль зросте з 51 грн до 610 грн

Ілюстративне фото: zp.tax.gov.ua

Плата за апостиль – спеціальний штамп, який підтверджує дійсність офіційного документа за кордоном – зросте до 610 гривень з травня 2025 року. Про це повідомив депутат Верховної Ради Ігор Фріс з посиланням на Мін'юст.

Він наголосив, що вартість апостиля не змінювалася з 2003 року і становила 51 гривню.

"Тепер вартість зросте: для фізичних осіб – до 610 гривень, для юридичних осіб – до 1060 гривень. Це рішення почне діяти з 3 травня 2025 року", – написав Фріс.

Апостиль – це спеціальний штамп, який засвідчує справжність офіційних документів для їхнього використання за кордоном. Він потрібен для легалізації документів, які потрібно подати до іноземних установ чи організацій. Апостиль застосовується до багатьох документів, таких як свідоцтва про народження, шлюби, дипломи, судові рішення тощо, і є необхідним для підтвердження їхньої дійсності за межами України.