Стоимость золота установила исторический рекорд – и это еще не конец

Цены на золото впервые превысили $2100 за тройскую унцию и, вероятно, будут расти дальше

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Стоимость золота в понедельник установила новый исторический рекорд, цены впервые превысили $2100 за тройскую унцию, пишут CNBC и Financial Times.

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Предыдущий рекорд в $2072 за унцию был установлен в августе 2020 года, когда была пандемия коронавируса и много дешевых денег, которые тратились на золотые слитки. Нынешний рекорд связан с геополитикой, в частности, палестино-израильской войной – золото, как правило, хорошо продается в периоды экономической и геополитической неопределенности благодаря своему статусу "тихой гавани".

Однако эти рекорды только номинальны. С поправкой на инфляцию, указывает CNBC, в начале 1980 года стоимость золота была на уровне, который бы сегодня равнялся $3452 за унцию.

Аналитики предполагают, что рост цен на золото продолжится и в 2024 году.

"Ожидаемое снижение курса доллара и процентных ставок в 2024 году – ключевой положительный фактор для золота", – сказал профильный аналитик сингапурского банка UOB Хэнг Кун Хау (Heng Koon How).

Другой аналитик Маркус Гарви по австралийской Macquarie Group ориентируется на курс $2250 за тройскую унцию, если инфляция в США продолжит снижаться.