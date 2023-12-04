Біткоїн різко подорожчав і вперше за півтора року коштує понад $41 000: причина

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У понеділок, 4 грудня, біткоїн вперше у 2023 році став коштувати більше ніж $41 000. Його вартість підскочила на 5%, і станом на 9:30 він торгувався на рівні близько $41 500.

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Це найвищий рівень з травня 2022 року, перш ніж крах стейблкоїна Terra спровокував обвал на криптовалютних ринках, що тривав понад рік.

Друга у світі криптовалюта Ethereum демонструє схоже зростання майже на 5% приблизно до $2250 – найвищого рівня за півтора року.

Ралі криптовалют пов'язане з тим, що ринок очікує пом'якшення монетарної політики з боку Федеральної резервної системи США. Інвестори більше не вірять, що ФРС триматиме високі ставки дуже довго.

Оптимізм ринку і готовність інвестувати в ризикові активи, такі як біткоїн чи ефір, не спромоглась стримати навіть п'ятнична заява голови ФРС Джерома Павелла.

"Федеральний комітет з відкритого ринку рішуче налаштований на зниження інфляції до 2% і підтримуватиме обмежувальну політику до тих пір, поки ми не впевнимось, що інфляція на шляху до цієї цілі. Ми готові ще більше посилити монетарну політику, якщо потрібно буде", – сказав Павелл.

Але, як вказує Bloomberg, ринок відреагував на цей сигнал лише на кілька хвилин.

Аналітики зачепилися за слово "якщо" і інтерпретували заяву Павелла так: має статися щось, що б прискорило інфляцію, перш ніж монетарну політику посилять. І взагалі, останні коментарі Павелла на ринку розцінюють як менш "яструбині" у порівнянні з тим, що він говорив раніше.

У зв'язку з цим трейдери почали орієнтуватися на зменшення відсоткових ставок уже з березня 2024 року, пише Investing.

Перспектива зниження відсоткових ставок – хороший знак для біткоїна. Попередній період м'якої монетарної політики дозволив біткоїну в 2021 році досягти вартості майже $69 000. Коли політика ФРС стала більш жорсткою, а криптоіндустрія зіткнулася з низкою гучних банкрутств і закручуванням гайок з боку регуляторів, біткоїн різко подешевшав.