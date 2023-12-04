Биткоин резко подорожал и впервые за полтора года стоит более $41 000: причина

Рынки ставят на смягчение монетарной политики Федеральной резервной системой США, что снова делает рисковые активы более привлекательными

Фото: depositphotos.com

В понедельник, 4 декабря, биткоин впервые в 2023 году подорожал до более чем $41 000. Его стоимость подскочила на 5%, и по состоянию на 9:30 он торговался на уровне около $41 500.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Это самый высокий уровень с мая 2022 года, когда крах стейблкоина Terra спровоцировал обвал на криптовалютных рынках, продолжавшийся более года.

Вторая в мире криптовалюта Ethereum демонстрирует похожий рост почти на 5% примерно до $2250 – самого высокого уровня за полтора года.

Ралли криптовалют связано с тем, что рынок ожидает смягчения монетарной политики со стороны Федеральной резервной системы США. Инвесторы больше не верят, что ФРС будет держать высокие ставки очень долго.

Оптимизм рынка и готовность инвестировать в рисковые активы, такие как биткоин или эфир, не смогло сдержать даже пятничное заявление главы ФРС Джерома Пауэлла.

"Федеральный комитет по открытому рынку решительно настроен на снижение инфляции до 2% и будет поддерживать ограничительную политику до тех пор, пока мы не убедимся, что инфляция находится на пути к этой цели. Мы готовы еще больше усилить монетарную политику, если нужно будет", — сказал Пауэлл.

Но, как указывает Bloomberg, рынок отреагировал на этот сигнал всего на несколько минут.

Аналитики зацепились за слово "если" и интерпретировали заявление Пауэлла так: должно произойти что-то, что ускорило бы инфляцию, прежде чем монетарную политику ужесточат. И вообще, последние комментарии Пауэлла на рынке расценивают как менее "ястребиные" по сравнению с тем, что он говорил раньше.

В связи с этим трейдеры начали ориентироваться на уменьшение процентных ставок уже с марта 2024 года, пишет Investing.

Перспектива снижения процентных ставок – хороший знак для биткоина. Предыдущий период мягкой монетарной политики позволил биткоину в 2021 году достичь стоимости почти $69 000. Когда политика ФРС ужесточилась, а криптоиндустрия столкнулась с рядом громких банкротств и закручиванием гаек со стороны регуляторов, биткоин резко подешевел.