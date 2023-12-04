Вартість золота встановила історичний рекорд – і це ще не кінець

Ціни на золото вперше перевищили $2100 за тройську унцію і, ймовірно, будуть збільшуватися далі

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Вартість золота у понеділок встановила новий історичний рекорд, ціни вперше перевищили $2100 за тройську унцію, пишуть CNBC та Financial Times.

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Попередній рекорд $2072 за унцію встановлено у серпні 2020 року, коли була пандемія коронавірусу і багато дешевих грошей, які активно витрачались на золоті злитки. Теперішній рекорд пов'язаний із геополітикою, зокрема палестинсько-ізраїльською війною – золото, як правило, добре продається в періоди економічної та геополітичної невизначеності завдяки своєму статусу "тихої гавані".

Однак ці рекорди є лише номінальними. З поправкою на інфляцію, вказує CNBC, на початку 1980 року вартість золота була на рівні, який сьогодні дорівнював би $3452 за унцію.

Аналітики припускають, що зростання цін на золото триватиме також у 2024 році.

"Очікуване зниження курсу долара і процентних ставок у 2024 році – ключовий позитивний чинник для золота", – сказав профільний аналітик сінгапурського банку UOB Хенг Кун Хау (Heng Koon How).

Інший аналітик Маркус Гарві з австралійської Macquarie Group орієнтується на курс $2250 за тройську унцію, якщо інфляція у США продовжить знижуватися.