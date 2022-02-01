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Страны ЕС предложили лишить Россию денег МВФ в случае вторжения в Украину – FТ

Цей матеріал також доступний українською
01.02.2022, 15:40
Страны ЕС предложили лишить Россию денег МВФ в случае вторжения в Украину – FТ - Фото
Международный валютный фонд (Фото: Jim Lo Scalzo/ЕРА)

Несколько стран Европейского союза предложили ограничить России доступ к средствам МВФ в случае ее вторжения в Украину. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на документы, содержащие соответствующую инициативу.

Речь идет о специальных правах заимствования (SDR), которые страны могут обменять в любую валюту и использовать для закрытия или обслуживания долга.

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"Согласно документам, с которыми ознакомилась FT, некоторые государства ЕС также призвали заморозить доступ России к специальным правам заимствования МВФ, которые действуют как резервная валюта", – говорится в материале издания.

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Наталия Софиенко
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