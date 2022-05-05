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Суд арестовал счета компаний родственников Медведчука и Козака на 40 млн грн

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05.05.2022, 11:25
Суд арестовал счета компаний родственников Медведчука и Козака на 40 млн грн - Фото
Фото: пресс-служба ГБР

По инициативе Государственного бюро расследований суд наложил арест на корпоративные права и счета компаний, принадлежащих родственникам народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. 

На арестованных счетах находилось более 40 млн грн, уточняют в ГБР. 

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В среду, 4 мая, работники Территориального управления ГБР Львова провели очередные обыски на объектах, связанных с семьями депутатов. Следственные действия проходили по шести адресам, один из них – в Киевской области, остальные – на территории Львовской области. 

Обыски проводились в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем.  

Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области. 

В ходе следственных действий изъяты ценные картины, предметы антиквариата, другие драгоценности. ГБР будет инициирован вопрос о наложении на них ареста и их передаче в Национальное агентство по управлению активами. 

ГБР 27 апреля уже проводила обыски на 22 объектах Львовской области, которые принадлежат родственникам нардепов.  

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Роман Брыль
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