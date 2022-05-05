Суд арестовал счета компаний родственников Медведчука и Козака на 40 млн грн

По инициативе Государственного бюро расследований суд наложил арест на корпоративные права и счета компаний, принадлежащих родственникам народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

На арестованных счетах находилось более 40 млн грн, уточняют в ГБР.

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В среду, 4 мая, работники Территориального управления ГБР Львова провели очередные обыски на объектах, связанных с семьями депутатов. Следственные действия проходили по шести адресам, один из них – в Киевской области, остальные – на территории Львовской области.

Обыски проводились в рамках уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем.

Родственники Козака и Медведчука являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовской области.

В ходе следственных действий изъяты ценные картины, предметы антиквариата, другие драгоценности. ГБР будет инициирован вопрос о наложении на них ареста и их передаче в Национальное агентство по управлению активами.

ГБР 27 апреля уже проводила обыски на 22 объектах Львовской области, которые принадлежат родственникам нардепов.

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Роман Брыль

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