Суд обязал Укрзалізницю заплатить $108 млн оффшорной компании
Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил несколько исков компании VR Global Partners (Каймановые острова) к Укрзалізнице и решил взыскать с ответчика в пользу истца сумму долга по трем кредитам на общую сумму $108 млн. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на июльское решение суда.
Заемщиком по трем кредитам выступила Юго-Западная железная дорога, а кредитором - Проминвестбанк, который переуступил соответствующие права требования для VR Global Partners.
В июне Хозсуд Киева удовлетворил иск компании VR Global Partners L.P. к Укрзалізниці, взыскав с ответчика в пользу истца $66,4 млн задолженности по кредитному договору от 2012 года.
В I квартале 2019 года Проминвестбанк продал для VR Global Partners право кредитного требования к Укрзалізниці на 5 млрд грн с дисконтом 30%.
VR Global Partners связывают с VR Capital Group, которую создал инвестбанкир Ричард Дитц - один из бывших учредителей инвесткомпании Ренессанс Капитал.
По данным СМИ, в марте 2020 компания, связанная с VR Capital, на аукционе купила 99,77% акций Проминвестбанка. Также, по данным СМИ, VR Capital является партнером группы ICU (один из владельцев - Валерия Гонтарева - экс-глава НБУ) в сфере солнечной энергетики.
- 4 марта на аукционе ПФТС был продан пакет акций Проминвестбанка за 268,7 млн грн. Российский Внешэкономбанк (ВЭБ) заявил, что продажа украинской "дочки" является нарушением норм международного права. ВЭБ намерен оспорить продажу в иностранном суде.
- Покупателем арестованных акций Проминвестбанка (ПИБ), "дочки" российского государственного Внешэкономбанка, оказалась малоизвестная компания Альтана Капитал.
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