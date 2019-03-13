Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Суд приговорил Манафорта еще к 3,5 годам тюрьмы
13.03.2019, 16:40

Суд помешал Веревскому купить активы Дельта Банка

Суд помешал Веревскому купить активы Дельта Банка

Окружной админсуд Киева помешал компании Скай купить права требований по кредитным договорам банка

Финансовая компания Скай Андрея Веревского победила в аукционе площадки Дебтекс Украина, согласившись заплатить 906 млн грн за активы Дельта Банка, но Окружной административный суд Киева заблокировал эту сделку по иску компании, которая не участвовала в торгах.

Как сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц изданию FinClub, аукцион состоялся 6 марта.

Реклама

ФГФЛ выставил на продажу права требований по кредитным договорам Дельта Банка с такими компаниями как Илличевский зерновой порт, Илличевская зерновая компания, Стройбуд Илличевск и Одесский масложировой комбинат.

В залоге банка по этим кредитам находятся производственные комплексы с оборудованием и земельные участки.

Эти активы Фонд выставлял на индивидуальные торги в системе ProZorro.Продажи, но покупатели не проявили интерес и не купили эти активы в ходе голландских аукционов даже с 80% скидкой. Поэтому Фонд объединил их в пул и привлек международного консультанта DebtX, отмечает издание.

Начальная цена этого пула - 897,2 млн грн. В аукционе участвовали три потенциальных инвестора.

"Поскольку торги были запланированы по принципу голландского аукциона, то цена могла упасть на 80% - до 179,5 млн грн. В ходе аукциона торги были остановлены на уровне 215,3 млн грн, и в дальнейшем цена выросла до 906,2 млн грн, то есть даже превысила стартовый уровень", - сказала заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.

По данным YouControl, 100% уставного капитала (7 млн грн) Финансовой компании Скай принадлежит ООО Майсен, конечным бенефициаром которого через швейцарскую компанию Filstar Ltd. является Андрей Веревский.

По словам Светланы Рекрут, победитель аукциона должен был в течение трех дней подписать протокол торгов, но по состоянию на 12 марта такой протокол так и не был подписан.

Аукцион оспорила финансовая компания Октант, которая даже не принимала участие в торгах.

Как следует из определения Окружного админсуда Киева, ФК Октант попросила суд запретить Дельта Банку и Дебтекс Украине продавать активы банка и заключать с победителем аукциона договор купли-продажи.

Якобы в пул были включены активы "несуществующего (прекращенного) обязательства". Истец хотел исключить из этого лота права требования Дельта Банка по кредитному договору от 27 июня 2012 года. Суд согласился с этим ходатайством и удовлетворил его в полном объеме.

ФК Октант на 100% принадлежит ООО Гектор-Групп Артема Мартынюка.

"Если этот аукцион будет окончательно сорван, мы объявим повторный аукцион", – пообещала Рекрут.

Определение суда может быть оспорено, но это не останавливает его выполнения.

Отправить:
Распечатать:
Теги: активы дельта банка, дебтекс украина, фгфл
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 