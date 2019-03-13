Суд помешал Веревскому купить активы Дельта Банка

Финансовая компания Скай Андрея Веревского победила в аукционе площадки Дебтекс Украина, согласившись заплатить 906 млн грн за активы Дельта Банка, но Окружной административный суд Киева заблокировал эту сделку по иску компании, которая не участвовала в торгах.

Как сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц изданию FinClub, аукцион состоялся 6 марта.

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ФГФЛ выставил на продажу права требований по кредитным договорам Дельта Банка с такими компаниями как Илличевский зерновой порт, Илличевская зерновая компания, Стройбуд Илличевск и Одесский масложировой комбинат.

В залоге банка по этим кредитам находятся производственные комплексы с оборудованием и земельные участки.

Эти активы Фонд выставлял на индивидуальные торги в системе ProZorro.Продажи, но покупатели не проявили интерес и не купили эти активы в ходе голландских аукционов даже с 80% скидкой. Поэтому Фонд объединил их в пул и привлек международного консультанта DebtX, отмечает издание.

Начальная цена этого пула - 897,2 млн грн. В аукционе участвовали три потенциальных инвестора.

"Поскольку торги были запланированы по принципу голландского аукциона, то цена могла упасть на 80% - до 179,5 млн грн. В ходе аукциона торги были остановлены на уровне 215,3 млн грн, и в дальнейшем цена выросла до 906,2 млн грн, то есть даже превысила стартовый уровень", - сказала заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.

По данным YouControl, 100% уставного капитала (7 млн грн) Финансовой компании Скай принадлежит ООО Майсен, конечным бенефициаром которого через швейцарскую компанию Filstar Ltd. является Андрей Веревский.

По словам Светланы Рекрут, победитель аукциона должен был в течение трех дней подписать протокол торгов, но по состоянию на 12 марта такой протокол так и не был подписан.

Аукцион оспорила финансовая компания Октант, которая даже не принимала участие в торгах.

Как следует из определения Окружного админсуда Киева, ФК Октант попросила суд запретить Дельта Банку и Дебтекс Украине продавать активы банка и заключать с победителем аукциона договор купли-продажи.

Якобы в пул были включены активы "несуществующего (прекращенного) обязательства". Истец хотел исключить из этого лота права требования Дельта Банка по кредитному договору от 27 июня 2012 года. Суд согласился с этим ходатайством и удовлетворил его в полном объеме.

ФК Октант на 100% принадлежит ООО Гектор-Групп Артема Мартынюка.

"Если этот аукцион будет окончательно сорван, мы объявим повторный аукцион", – пообещала Рекрут.

Определение суда может быть оспорено, но это не останавливает его выполнения.