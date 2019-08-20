Арестован экс-министр доходов и сборов при Януковиче. Заочно

Печерский районный суд Киева 19 августа удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры об аресте экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Как отмечают в ГПУ, специальное досудебное расследование уголовного дела по подозрению Клименко в соучастии в совершении особо тяжкого преступления против государственной собственности было завершено еще в апреле 2017 года. Расследование установило виновность экс-министр доходов и сборов, который бежал в РФ.

"В период 2012-2013 годов находясь в составе возглавляемой Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, то есть в особо крупном размере путем незаконного возмещения из Государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий", - говорится в сообщении.

С тех пор прокуроры неоднократно подавали ходатайства на арест Клименко.