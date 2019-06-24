Суд снял с Насирова ответственность за рассрочки Онищенко - НГ

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым ответственность за предоставление рассрочек компаниям Александра Онищенко переводится с экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на руководителей местных налоговых инспекций. Об этом пишут Наші гроші.

Решение 24 июня приняли судьи Андрей Паринов (председатель), Александр Беспалов и Наталья Литвина.

Судьи решили, что Насиров имел полномочия принимать решения о рассрочке налогового долга фирмам без ограничений в сумме и в пределах одного бюджетного года. При этом, считает суд, он не должен был анализировать финансовое состояние этих фирм, которым оказывалась рассрочка. Также суд установил, что Насиров не мог отказать в рассрочке при наличии положительного заключения территориальных органов ГФС.

Фактически данное решение и его подтверждение в апелляции дает Насирову возможность переложить ответственность на руководителей местных Госналоговых инспекций, отмечает издание. Сам он в таком случае выступает лишь как лицо, утвердившее выводы, предоставленные местными налоговыми.

Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. По версии следствия, в период с 2015 по 2016 года он позволил компаниям депутата-беглеца Александра Онищенко не платить государству рентную плату за пользование недрами. Эти действия Насирова нанесли государству ущерб на сумму более 2 млрд грн.