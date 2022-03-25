Суркисы отрицают, что вывезли миллионы наличными через венгерскую границу

Игорь и Григорий Суркисы отрицают вывоз крупной суммы наличными через украинско-венгерскую границу 26 февраля. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Игоря Суркиса.

В качестве доказательства пресс-служба опубликовала официальный ответ таможенных органов Венгрии с подтверждением, что ни Игорь Суркис, ни Григорий Суркис не декларировали в Венгрии наличные более 10 000 евро.

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"Сегодня украинскими и венгерскими юристами семьи Суркис получен официальный ответ таможенных органов Венгрии с подтверждением, что "наличные" обвинения в адрес семьи Суркис были лживыми (копии прилагаются)", – говорится в сообщении.

В опубликованном ответе венгерской таможни указано, что "...26 февраля 2022 года в 22:40 вы (Игорь Суркис. – Ред.) явились для въезда на пункте пересечения Тисабеч. При обработке вашего въезда не было сделано никакой декларации от вашего или от имени других пассажиров по перевозке наличных средств суммой 10 000 евро или больше. Транспортное средство и пассажиры были допущены в соответствии с общими правилами процедуры".

Аналогичный ответ адресован и Григорию Суркису.

В начале недели Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против инспекторов таможенного поста Вилок в Закарпатской области, которые 26 февраля пропустили за границу без проверки автомобили Григория и Игоря Суркисов.

В ГБР добавили, что на венгерской таможне у Суркисов задекларировали к ввозу большие суммы наличных денег. В связи с этим украинским таможенникам, пропустившим Суркисов, грозит уголовная ответственность.

По данным источников Украинской правды, Суркисы вывезли наличными $17,6 млн. Григорий Суркис выехал на автомобиле Mercedes-Benz ML-500, а его брат – на Maybach S650.

23 марта ГБР сообщило, что Суркисы выехали из Украины с большой суммой наличных.

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Роман Брыль

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