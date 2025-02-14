Тайвань пообещал увеличить инвестиции в США после угроз Трампа
Президент Тайваня Лай Чинг-то пообещал увеличить закупки и инвестиции в США после угроз Дональда Трампа усилить давление на полупроводниковую промышленность страны. Об этом пишет Financial Times.
"Мы увеличим инвестиции в США и закупки в этой стране, чтобы сбалансировать двустороннюю торговлю", – заявил Лай Чинг-то журналистам в пятницу, всего через несколько часов после того, как президент США объявил о планах ввести "зеркальные" пошлины для стран, с которыми у США большой торговый дефицит.
Торговый дефицит США с Тайванем, седьмым по величине торговым партнером, в 2024 году увеличился на $26,1 млрд до $73,9 млрд, что обусловлено ростом спроса на чипы искусственного интеллекта. Большинство из них производится компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, крупнейшим в мире производителем чипов.
Лай Чинг-то подтвердил ведущую роль Тайваня в мировом производстве микросхем и выступил против требований Трампа по возвращению в Штаты полупроводникового бизнеса, в "воровстве" которого президент США обвинил Тайвань.
Под давлением первой администрации Трампа и при президентстве Джо Байдена, а также своих клиентов в США TSMC обязалась инвестировать $65 млрд в три завода по производству в Аризоне, первый из которых уже начал работу. Это крупнейшая зарубежная инвестиция компании.
Теперь Трамп пригрозил отменить соглашения о субсидиях, предоставленные его предшественником, что может поставить под угрозу более $6 млрд финансовой поддержки TSMC. Трамп также хочет возобновить производство микросхем в США в гораздо большем масштабе.
В четверг президент США повторил обвинение в том, что Тайвань "отнял у нас бизнес по производству микросхем".
"Мы хотим вернуть этот бизнес в Соединенные Штаты, – сказал он, – и если они его не вернут, мы будем не очень довольны".
В пятницу Лай подтвердил, что Тайбэй является "самым надежным торговым партнером" США, и сослался на общие демократические ценности стран. Однако он заявил, что администрация Трампа придерживается "стратегий и политики, которые абсолютно отличаются от предыдущих".
По его мнению, это создает проблемы для всех других стран, включая Тайвань.
13 февраля президент США Дональд Трамп объявил о намерении установить "зеркальные" пошлины против торговых партнеров США. Они могут быть введены уже со 2 апреля.
- Ранее глава крупнейшего европейского производителя шин Michelin заявил, что компания ускорит инвестиции в США, если Трамп введет пошлины на европейские товары.
- Индия согласилась увеличить импорт нефти и газа из Соединенных Штатов, чтобы сократить торговый дисбаланс между странами и избежать ответных пошлин.