Тайвань пообещал увеличить инвестиции в США после угроз Трампа

Лай Чинг-то (Фото: администрация президента Тайваня)

Президент Тайваня Лай Чинг-то пообещал увеличить закупки и инвестиции в США после угроз Дональда Трампа усилить давление на полупроводниковую промышленность страны. Об этом пишет Financial Times.

"Мы увеличим инвестиции в США и закупки в этой стране, чтобы сбалансировать двустороннюю торговлю", – заявил Лай Чинг-то журналистам в пятницу, всего через несколько часов после того, как президент США объявил о планах ввести "зеркальные" пошлины для стран, с которыми у США большой торговый дефицит.

Торговый дефицит США с Тайванем, седьмым по величине торговым партнером, в 2024 году увеличился на $26,1 млрд до $73,9 млрд, что обусловлено ростом спроса на чипы искусственного интеллекта. Большинство из них производится компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, крупнейшим в мире производителем чипов.

Лай Чинг-то подтвердил ведущую роль Тайваня в мировом производстве микросхем и выступил против требований Трампа по возвращению в Штаты полупроводникового бизнеса, в "воровстве" которого президент США обвинил Тайвань.

Под давлением первой администрации Трампа и при президентстве Джо Байдена, а также своих клиентов в США TSMC обязалась инвестировать $65 млрд в три завода по производству в Аризоне, первый из которых уже начал работу. Это крупнейшая зарубежная инвестиция компании.

Теперь Трамп пригрозил отменить соглашения о субсидиях, предоставленные его предшественником, что может поставить под угрозу более $6 млрд финансовой поддержки TSMC. Трамп также хочет возобновить производство микросхем в США в гораздо большем масштабе.

В четверг президент США повторил обвинение в том, что Тайвань "отнял у нас бизнес по производству микросхем".

"Мы хотим вернуть этот бизнес в Соединенные Штаты, – сказал он, – и если они его не вернут, мы будем не очень довольны".

В пятницу Лай подтвердил, что Тайбэй является "самым надежным торговым партнером" США, и сослался на общие демократические ценности стран. Однако он заявил, что администрация Трампа придерживается "стратегий и политики, которые абсолютно отличаются от предыдущих".

По его мнению, это создает проблемы для всех других стран, включая Тайвань.

13 февраля президент США Дональд Трамп объявил о намерении установить "зеркальные" пошлины против торговых партнеров США. Они могут быть введены уже со 2 апреля.