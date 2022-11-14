Технику и 1,5 млрд евро ежемесячно будет получать Украина от ЕС на ремонт энергообъектов

Для восстановления энергетической инфраструктуры, разрушенной российскими ракетными ударами и ударами дронов, ЕС будет направлять Украине 1,5 миллиарда евро ежемесячно. Об этом рассказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в интервью Радио Свобода.

Кроме финансовой помощи, энергетики могут рассчитывать также на предоставление необходимой специфической техники и оборудования для замены поврежденного.

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"Должны сделать все от нас зависящее, чтобы поддержать украинских инженеров, которые делают все возможное, чтобы восстановить, если они могут, и заменить полностью разрушенные старые элементы, формы или подстанции", — заявила еврокомиссар.

Для этого европейские партнеры совместно с Энергетическим Сообществом создали Фонд поддержки энергетики, позволивший привлечь к помощи все европейские страны.

В результате первые трансформаторы для замены поврежденным уже направляются в Украину.

В конце октября Украина получила от немецких компаний около 40 тонн оборудования и материалов для восстановления энергетической инфраструктуры.

Еще 12 стран ЕС пообещали помочь Украине преодолеть энергокризис.

Великобритания дает 5 млн фунтов стерлингов на восстановление энергосистемы Украины.

Наталія Софієнко

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