Текущий счет платежного баланса сведен с профицитом - НБУ

Текущий счет платежного баланса Украины сведен с профицитом $400 млн, говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за февраль 2019 года.

"Текущий счет платежного баланса сведен с профицитом $0,4 млрд благодаря существенному сужению дефицита торговли товарами", - говорится в документе.

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В НБУ отметили, что объемы экспорта удалось увеличить до 9,1% в годовом выражении (февраль 2018 года к февралю 2019-го) благодаря росту поставок продовольственных товаров и возобновлению роста объемов экспорта металлургической продукции.

Вместе с тем стоимость экспорта осталась практически на уровне прошлого года (выросли на 1,2%), отметили в НБУ.

"Это обусловлено сокращением закупок энергоносителей и определенным ослаблением внутреннего спроса на импортируемые товары на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке", - пояснил регулятор.

В отличие от предыдущих месяцев, в январе Украина была чистым кредитором внешнего мира - $0,5 млрд.



В частности рост объемов чистых внешних активов частного сектора перевесил приток капитала по государственному сектору. Последний сформировался благодаря инвестициям нерезидентов в гривневые ценные бумаги, уточнили в НБУ.

По данным Нацбанка, сальдо сводного платежного баланса было близким к нулю, а международные резервы с начала 2019 года по состоянию на конец января почти не изменились - $20,8 млрд.

Напомним, что платежный баланс Украины в 2018 году был сведен с профицитом $2,9 млрд.

Платёжный баланс характеризует соотношение сумм платежей, произведенных страной за границей и поступивших в страну. Положительное сальдо означает уменьшение обязательств государства перед заграницей.