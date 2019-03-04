Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

G7 и ВБ об отмене антикоррупционной статьи: Это поражение
04.03.2019, 11:55

Текущий счет платежного баланса сведен с профицитом - НБУ

Текущий счет платежного баланса сведен с профицитом - НБУ

По данным НБУ, текущий счет платежного баланса Украины сведен с профицитом $400 млн

Текущий счет платежного баланса Украины сведен с профицитом $400 млн, говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за февраль 2019 года.

"Текущий счет платежного баланса сведен с профицитом $0,4 млрд благодаря существенному сужению дефицита торговли товарами", - говорится в документе.

Реклама

В НБУ отметили, что объемы экспорта удалось увеличить до 9,1% в годовом выражении (февраль 2018 года к февралю 2019-го) благодаря росту поставок продовольственных товаров и возобновлению роста объемов экспорта металлургической продукции.

Вместе с тем стоимость экспорта осталась практически на уровне прошлого года (выросли на 1,2%), отметили в НБУ.

"Это обусловлено сокращением закупок энергоносителей и определенным ослаблением внутреннего спроса на импортируемые товары на фоне благоприятной ситуации на валютном рынке", - пояснил регулятор.

В отличие от предыдущих месяцев, в январе Украина была чистым кредитором внешнего мира - $0,5 млрд.

В частности рост объемов чистых внешних активов частного сектора перевесил приток капитала по государственному сектору. Последний сформировался благодаря инвестициям нерезидентов в гривневые ценные бумаги, уточнили в НБУ.

По данным Нацбанка, сальдо сводного платежного баланса было близким к нулю, а международные резервы с начала 2019 года по состоянию на конец января почти не изменились - $20,8 млрд.

Напомним, что платежный баланс Украины в 2018 году был сведен с профицитом $2,9 млрд.

Платёжный баланс характеризует соотношение сумм платежей, произведенных страной за границей и поступивших в страну. Положительное сальдо означает уменьшение обязательств государства перед заграницей.

Отправить:
Распечатать:
Теги: платежный баланс, обзор нбу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 