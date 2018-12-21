Экономика Украины выходит из тени - МЭРТ

Уровень теневой экономики в Украине во втором квартале 2018 года снизился на 1 процентный пункт по сравнению с предыдущим кварталом, а за год снижение составило 3 п.п. Об этом министерство экономического развития и торговли сообщает в своем отчете.

"Все методы, с использованием которых оценивается уровень теневой экономики, показали сокращение уровня по сравнению с первым полугодием 2017 года", – отмечает МЭРТ.

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Наибольший уровень теневой экономики традиционно выявил метод "расходы населения – розничный товарооборот" – 48% ВВП. Это на 3 п.п. меньше показателя за второй квартал прошлого года, но соответствует показателю по итогам первого квартала этого года. МЭРТ объясняет улучшение этого показателя за год тем, что объем продаж населению потребительских товаров в легальном секторе вырос большими темпами (на 15,9% по сравнению с объемом в первом полугодии 2017 года), чем объем скорректированных денежных расходов на покупку потребительских товаров (13,6%).

Усовершенствованный метод "расходы населения – розничный товарооборот" показал сокращение теневой экономики за год на 2 п.п. - до 54% ВВП, уточняет министерство.

Электрический метод показал сокращение уровня теневой экономики к предыдущему кварталу и аналогичному период предыдущего года на 1 п.п. - до 27% ВВП, монетарный – на 2 п.п., до 23%, а убыточности предприятий – на 3 п.п., до 21% ВВП.

В то же время МЭРТ зафиксировал увеличение уровня теневой экономики по методу убыточности в двух секторах: на транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 9 п.п. и финансовой и страховой деятельности – на 8 п.п.

Динамика детенизации сдерживается такими нерешенными проблемами, как сохраняющиеся значительные вызовы стабильности финансовой системы страны и наличие неподконтрольных территорий, говорят в МЭРТе.